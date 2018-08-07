مقتل عنصرين في كتائب القسام في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة
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فلسطيني يتفقد سيارة متضررة اثر غارة اسرائيلية على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة في 5 آب/اغسطس.(afp_tickers)
قتل عنصران من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة إسرائيلية الثلاثاء على موقع تابع لهم في شمال بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء.
وقالت وزارة الصحة إنه "وصل إلى المستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزة شهيدان عبارة عن أشلاء".
وأضافت الوزارة ان القتيلين هما "عبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي (23 عاما) وأحمد عبد الله جمعة مرجان (23 عاما) من جباليا شمال قطاع غزة".
من جهتها أفادت كتائب القسام أن الجيش الاسرائيلي "استهدف موقع عسقلان التابع" لها في شمال بيت لاهيا.
وقالت انه تم استهداف العنصرين "أثناء التدريب وهما من وحدة الضفادع البشرية القسامية وكانوا على منصة الانزال".
وفي بيان تلقته وكالة فرانس برس أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن "المقاومة لا يمكن أن تسلم للاحتلال بفرض سياسة قصف المواقع واستهداف المقاومين دون أن يدفع الثمن (...) إنها قادرة على قض مضاجعه (الجيش الاسرائيلي) وجعله لا يعرف الهدوء".
وبذلك يرتفع إلى 162 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 آذار/مارس الماضي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب