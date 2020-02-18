هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 02:57 م

صور للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد في ساحة سعد الله الجابري في حلب بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2020

قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب السورية الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وكالة "فارس" الإخبارية.

وذكرت الوكالة المقرّبة من المحافظين المتشددين في إيران أن "حمید رضا بابل خاني (...) استشهد هذا الصباح بضربة صاروخية".

وأضافت الوكالة أن بابل خاني كان يعرف كذلك باسمه الحركي حاج إبراهيم، بدون أن تحدد رتبته.

وأظهر التقرير المقتضب كذلك صورة لبابل خاني وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية خضراء.

ودعمت إيران إلى جانب روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب التي تشهدها سوريا.

وقتل أكثر من 380 ألف شخص في سوريا منذ اندلع النزاع قبل نحو تسع سنوات.

وتقول إيران إن قواتها موجودة في سوريا بناء على طلب حكومة الأسد وأن دورها يقتصر على تقديم الاستشارة.

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