مقتل عنصر في المارينز بإطلاق نار داخل ثكنته في واشنطن

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 11:06 م

قضى جندي من مشاة البحرية الأميركية فجر الثلاثاء متأثراً بإصابته بطلق ناري أثناء مناوبته في ثكنته بالعاصمة واشنطن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

قُتل جندي في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) فجر الثلاثاء بإطلاق نار أثناء مناوبته داخل ثكنته في العاصمة واشنطن، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب شبكة "سي.أن.أن" التلفزيونية الإخبارية فإنّ إطلاق النار وقع قرابة الساعة الخامسة فجراً (10,00 ت غ).

وطمأنت السلطات إلى عدم وجود أيّ تهديد للمنطقة المحيطة بالثكنة الواقعة في جنوب شرق واشنطن.

ولم تعلن السلطات عن اسم الجندي القتيل كما لم ترشح تفاصيل عن ملابسات الحادث.

واكتفت متحدّثة باسم شرطة العاصمة بالقول إنّ التحقيق لا يزال في بداياته وأنّه لم يتمّ حتى الآن توجيه أيّ تهم جنائية.

وتعذّر الاتّصال في الحال بسلاح مشاة البحرية للحصول منه على تعليق على ما جرى.

وهذه أقدم ثكنة لا تزال قيد الخدمة لسلاح المارينز الذي تأسّس في 1801 في عهد الرئيس طوماس جيفرسون.

وتؤدّي وحدات المارينز المتمركزة في هذه الثكنة مهام احتفالية وأخرى أمنية تتعلّق بحفظ سلامة العاصمة الأميركية.

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