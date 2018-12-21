مقتل فتى فلسطيني برصاص اسرائيلي في شرق مدينة غزة(الصحة في غزة) صخر/ماب/اع

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 03:25 م

فلسطيني يرتدي زي بابا نويل يوزع زهورا في خان يونس خلال تظاهرة قرب السياج الفاصل مع اسرائيل الجمعة في كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة مقتل فتى برصاص اسرائيلي في شرق مدينة غزة، وجرح 46 فلسطينيا بينهم صحافيان واربعة مسعفين.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة لفرانس برس "استشهد محمد معين خليل الجحجوح (16 عاما) برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي اثر اصابته بالرقبة شرق مدينة غزة" التي يتحدر منها.

من جهته، قال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان "نحو 8000 فلسطيني تظاهروا في اماكن عدة بعيدا عن السياج الفاصل مع اسرائيل، واستخدموا الاطارات المشتعلة، واطلق احدهم عبوة متفجرة باتجاه الاراضي الاسرائيلية دون ان تصل اليها".

واضاف "استخدم الجيش وسائل لتفريق الشغب واطلاق النار وفق الاجراءات المتبعة".

وبذلك يرتفع إلى 236على الأقلّ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجنود الاسرائيليين منذ 30 اذار/مارس الماضي خلال تظاهرات مسيرة العودة قرب الحدود مع إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقَتل قنّاص فلسطيني جنديا إسرائيليا خلال الفترة نفسها.

ويعاني سكان قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ سنوات، وبات شخص من أصل إثنين في القطاع تحت عتبة الفقر، في حين وصلت نسبة البطالة الى 53% من السكان، وترتفع لدى الشبان الى 70%، حسب البنك الدولي.

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