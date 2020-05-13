هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2020 05:56 ص

جنود إسرائيليون في بلدة يعبد في الضفة الغربية المحتلة في 12 أيار/مايو 2020

قتل فتى فلسطيني الأربعاء في مخيم الفوار بجنوب الضفة الغربية المحتلة اثناء مواجهات مع جنود إسرائيليين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى اسرائيل في زيارة خاطفة.

وقالت الوزارة في بيان "استشهد الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل"، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين جرحوا.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "دخل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل لاعتقال مطلوبين لدى قوات الأمن"، مشيرا الى قيام "أعمال شغب عنيفة" ألقى خلالها شبان زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ضد القوات. كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة".

وأضاف "ردّ الجيش الإسرائيلي باستخدام وسائل تفريق أعمال الشغب وأطلق النيران الحية. نحن على علم بتقرير بشأن مقتل فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح".

وأشار الجيش الى "إصابة جندي في الجيش الاسرائيلي بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة".

وقال سكان في مخيم الفوار إن "القوات الإسرائيلية دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح الأربعاء للقيام باعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المخيم".

ويأتي ذلك غداة مقتل أول جندي إسرائيلي منذ بداية العام الثلاثاء في بلدة يعبد الضفة الغربية المحتلة بحجارة رشقها فلسطينيون. وبعد ساعات على مقتل الجندي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت هجوما بالسكين على معبر قلنديا بين إسرائيل ووسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجيش الاسرائيلي اقتحم الليلة الماضية بلدة يعبد بآليات عسكرية ثقيلة وحاصر البلدة. ثم غادر عند ساعات الفجر. وبعدها أطلق سراح ثلاث نساء كان قد اعتقلهن ضمن 18 فلسطينيا من البلدة.

في قرية بتين شرق مدينة رام الله، قال سكان إن مستوطنين متطرفين قاموا بخط كتابات باللغة العبرية على جدران المنازل، وفيها "حياة جنودنا أهم من حياة أعدائنا" و"لن ننام قبل ان تسفك الدماء هنا"، قبل أن "يلوذوا بالفرار".

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة ووحدات الجيش يفحصون موضوع الكتابات على عدد من المنازل.

وتتزامن هذه التطورات مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل الأربعاء في زيارة خاطفة يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والجنرال بيني غانتس لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

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