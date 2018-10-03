مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة (وزارة الصحة)
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نقل متظاهر فلسطيني بعد اصابته بجروح في غزة في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 2018(afp_tickers)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاربعاء مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة لفرانس برس "استشهد اليوم احمد سمير ابو حبل (15 عاما) جراء اصابته بالرأس بقنبلة غاز (مسيل للدموع) من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب معبر ايريز" شمال قطاع غزة.
واضاف القدرة "هناك 15 اصابة مختلفة، واختناق بالغاز، واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي سيارة اسعاف بقنبلة غاز مباشرة عند حاجز بيت حانون شمال غزة، لكنها لم تسفرعن وقوع اصابات".
وفي اتصال اجرته فرانس برس رفض الجيش الاسرائيلي الادلاء بتعليق.
ويواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم التي بدأت في 30 مارس/اذار الماضي قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمطالبة بانهاء الحصار الاسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين "في العودة الى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما" وفق ما تقول الهيئة العليا الداعية الى التظاهر.
ومنذ 30 اذار/مارس، قتل 195 فلسطينيا على الاقل برصاص اسرائيلي مقابل جندي إسرائيلي واحد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب