هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2020 10:10 ص

شباب فلسطينيون وسط دخان قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في قرية جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة في 11 آذار/مارس 2020.

قُتل فتى فلسطيني الأربعاء متأثرا بجراحه نتيجة إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات وقعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الطفل محمد عبد الكريم حمايل (15 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي بالرأس في نابلس". فيما أعلن الجيش الإسرائيلي التحقيق في الحادثة.

وبحسب مراسل وكالة فرانس برس، اعتصم مئات الفلسطينيين عند جبل "العرمة" جنوب شرق نابلس بعد معلومات عن اقتحام المنطقة من قبل مستوطنين إسرائيليين بهدف السيطرة على الأراضي.

وأفاد مصور فرانس برس أن الاشتباكات اندلعت في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

واستخدمت القوات الإسرائيلية التي كانت ترتدي الأقنعة الواقية بسبب فيروس كورونا المستجد، الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين.

وسجلت إصابة 17 شخصا خلال المواجهات بحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا).

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