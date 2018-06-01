مقتل فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في جنوب قطاع غزة (الصحة)
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فلسطينيون ينقلون متظاهرات جريحا قرب الحدود بين غزة واسرائيل شرق مدينة غزة، في 14 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ان مسعفة فلسطينية قتلت برصاص الجيش الاسرائيلي في احتجاجات قرب الحدود مع اسرائيل شرق خان يونس في يوم الجمعة العاشر للاحتجاجات.
وقال اشرف القدرة لوكالة فرانس برس "استشهدت المسعفة رازان اشرف النجار (21 عاما) برصاص الاحتلال في شرق خان يونس حيث اصيبت برصاصة في الصدر اثناء قيامها بدورها الانساني في اسعاف المصابين".
واوضح القدرة ان رازان اصيبت برصاصة قاتلة "بينما كانت مع طواقم المسعفين تقوم باسعاف ونقل المصابين والجرحى وهي ترتدي معطفها الابيض المميز للمسعفين في كل العالم".
واضاف "ندين استهداف المسعفين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتقصد قتلهم لتعطيل عملهم وواجبهم الانساني".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب