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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 03:53 م 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 15:53

متظاهرون فلسطينيون يتجمعون على الحدود بين قطاع غزة و اسرائيل في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر 2018

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس الجمعة، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي، بينهما فتى، وذلك في مواجهات على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة لفرانس برس"استشهد اليوم الشاب محمود اكرم محمد ابو سمعان (24 عاما) الذي أصيب برصاصة من الجيش الاسرائيلي في البطن وخرجت من الصدر في شرق غزة".

وأضاف "كما استشهد الفتى فارس حافظ السرساوي (14عاما) برصاصة في صدره شرق غزة" موضحا أن "عدد الجرحى ليوم الجمعة بلغ حتى الساعة 19،00 (16،00 ت غ) 376 إصابة مختلفة تم تحويل 192 منها الى المستشفيات، ومن بين الإصابات 126 بالرصاص بينها سبع حالات خطيرة ".

كما اوضح القدرة "أن رصاصا مباشرا استهدف سيارتي إسعاف وخيمة طبية، وأصيب مسعف إصابة خطرة، كما أصيبت أيضا صحافية".

من جهته حذر وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان صباح الجمعة حركة حماس على حسابه على تويتر. وقال "لقد انتهت الأعياد (الاعياد اليهودية)، عشنا أياما عظيمة كما خططنا، دون اندلاع حرب (...) لكن الاعياد باتت وراءنا الان، وأنا أقول لرؤساء حماس ان يأخذوا ذلك بعين الاعتبار".

وتوعد رئيس حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية زياد النخالة الجمعة بأن يجعل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة "مكانا لا يصلح للحياة"، اذا استمر الجيش الاسرائيلي بقتل متظاهرين فلسطينيين في احتجاجات "مسيرات العودة" قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل.

وجاء كلامه كلمة متلفزة بثت عبر شاشات كبيرة حيث يتواجد الفلسطينيون في مخيمات.

ونشر الجيش الاسرائيلي الخميس قوات اضافية على الحدود مع قطاع غزة .

ويواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم التي بدأت في 30 آذار/مارس الماضي قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الاسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين "في العودة الى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما" وفق ما تقول الهيئة العليا الداعية الى التظاهر.

من جهته أعلن الجيش الاسرائيلي أن نحو 20 ألف فلسطيني شاركوا في التظاهرة وقام بعضهم برمي عبوات ناسفة وحجارة باتجاه الجنود المتمركزين خلف سواتر عالية تفصل بين اسرائيل وقطاع غزة.

واضاف الجيش أن الجنود ردوا مستخدمين الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، كما قامت طائرة بتوجيه ضربتين في شمال القطاع، من دون تقديم تفاصيل اضافية.

وردا على سؤال لفرانس برس لم يكشف المتحدث باسم الجيش عن ملابسات مقتل الفلسطينيين الاثنين.

ومنذ 30 اذار/مارس، قتل 197 فلسطينيا على الاقل برصاص اسرائيلي، مقابل جندي إسرائيلي واحد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب