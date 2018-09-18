مقتل فلسطينيين اثنين في غارة اسرائيلية على حدود غزة (وزارة)
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متظاهرون فلسطينيون ينظرون إلى عبوات الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات الاسرائيلية وسط دخان الإطارات المشتعلة، خلال تظاهرة على السياج الحدودي شرق غزة، في 14 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قتل فلسطينيان في غارة إسرائيلية على حدود غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس في ساعة مبكرة الثلاثاء، فيما قالت إسرائيل إن الفلسطينيين قاما بزرع جسم مشبوه قرب السياج الحدودي.
وقال متحدث باسم الوزارة في القطاع إن جثتي القتيلين نقلتا إلى مستشفى في جنوب غزة بعد الضربة التي نُفذت عند الساعة 23,00 (20,00 ت غ)، من دون الإعلان عن هويتيهما.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ليل الإثنين الثلاثاء إن الفلسطينيين استُهدفا بعد أن زرعا عبوة.
وذكر بيان الجيش أن "إرهابيين اقتربا بشكل مثير للشكوك من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وزرعا جسما بجانب السياج. وردا على ذلك قامت طائرة (إسرائيلية) بإطلاق النار صوبهما".
وفي حادثة منفصلة مساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة إن 26 فلسطينيا على الأقل أصيبوا بالرصاص خلال احتجاجات جديدة في شمال غزة.
ومنذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 آذار/مارس، قتل 181 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية. في المقابل قتل جندي إسرائيلي.
وغالبية الفلسطينيين قتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات لكن آخرين أصيبوا بنيران المدفعية وفي غارات جوية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب