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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 05:15 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:15

متظاهرون فلسطينيون ينظرون إلى عبوات الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات الاسرائيلية وسط دخان الإطارات المشتعلة، خلال تظاهرة على السياج الحدودي شرق غزة، في 14 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)