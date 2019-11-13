هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 06:23 ص

الدخان يتصاعد بعد غارة اسرائيلية على غزة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

قتل فلسطينيان صباح الأربعاء في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة بعد اطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على اسرائيل، كما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

واعلنت الوزارة في بادىء الامر عن سقوط قتيل فلسطيني ثم رفعت الحصيلة الى قتيلين، ليصل بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في ضربات إسرائيلية على القطاع منذ الثلاثاء الى 12 بينهم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في عملية محددة الهدف.

من جانب آخر، أعلنت حركة الجهاد الاسلامي أن أحد القتيلين اللذين سقطا الأربعاء هو أحد مقاتليها ويدعى خالد فراج.

وقصف الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء مواقع للجهاد الاسلامي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة مجددا غداة تصعيد بين الطرفين.

واستيقظ السكان في مدينتي نتيفوت وعسقلان الاسرائيليتين على أصوات صفارات الإنذار التي أطلقت لتحذير السكان من الصواريخ، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلي.

وأشار الجيش الى قصف فعلي من غزة وأعلن أن طيرانه قصف وأصاب وحدة من الجهاد الاسلامي قامت بإطلاق صواريخ.

وكان الجيش الاسرائيلي شن صباح الثلاثاء عملية محددة الهدف في غزة ضد القيادي بهاء أبو العطا.

ومنذ الثلاثاء أطلق حوالى 220 صاروخا من غزة نحو اسرائيل لكن بدون التسبب بسقوط قتلى بحسب آخر حصيلة للجيش الاسرائيلي الذي قال انه اعترض 90% من هذه الصواريخ.

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