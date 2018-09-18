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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 05:14 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:14

عناصر من الشرطة الاسرائيلية قرب جثة فلسطيني في القدس الشرقية تقول الشرطة أنه حاول طعن اسرائيلي قبل اطلاق النار عليه وقتله في الثامن عشر من ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)