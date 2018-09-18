مقتل فلسطيني إثر محاولة طعن في القدس الشرقية (الشرطةالاسرائيلية)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
عناصر من الشرطة الاسرائيلية قرب جثة فلسطيني في القدس الشرقية تقول الشرطة أنه حاول طعن اسرائيلي قبل اطلاق النار عليه وقتله في الثامن عشر من ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعلنت الشرطة الاسرائيلية في بيان أن فلسطينيا قتل الثلاثاء على مقربة من البلدة القديمة في القدس، بعد أن حاول شن هجوم بسكين.
وقالت الشرطة إن"محاولة للهجوم بسكين" وقعت قرب باب العمود، موضحة أن "وحدة من الشرطة شلت حركة المشتبه به في المكان".
ويقع باب العمود في القدس الشرقية المحتلة.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أبلغت بالحادثة وبمقتل فلسطيني بالرصاص.
وتزامن هذا الحادث مع بدء الاحتفالات في اسرائيل بيوم الغفران (كيبور) حيث تجمع آلاف الاشخاص للصلاة أمام حائط المبكى في القدس الشرقية.
وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس أنهم شاهدوا في مكان الحادث جثة وضع فوقها غطاء، وسط انتشار كثيف للشرطة.
إلا أن شهودا فلسطينيين أفادوا فرانس برس أن المهاجم لم يحاول طعن أحد، وإنما كان يحاول الدفاع عن نفسه بمواجهة مدني يهودي.
وكان فلسطيني قام الاحد الماضي بطعن اسرائيلي حتى الموت في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يقوم مدني اسرائيلي بإطلاق النار عليه وإصابته بجروح قبل اعتقاله.
اب/ج ب /اع
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب