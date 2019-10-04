هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 02:44 م

فلسطينيون خلال مواجهات مع الجنود الاسرائيليين على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة في 27 ايلول/سبتمبر 2019

قتل فلسطيني الجمعة برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود إسرائيليون خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال القدرة "تم التعرف على هوية الشهيد شرق جباليا وهو علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً) قتل برصاصة بالصدر أطلقها جنود الاحتلال" خلال التظاهرات الأسبوعية قرب جباليا في شمال شرق القطاع.

واصيب خمسة فلسطينيين اخرين بالرصاص خلال هذه المواجهات، وفق المصدر نفسه.

وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان نحو 5800 متظاهر تجمعوا في امكنة مختلفة قرب السياج بين اسرائيل وغزة، ورشق بعضهم الجنود الاسرائيليين بالحجارة والعبوات الناسفة.

ومنذ اذار/مارس 2018، تشهد الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة تظاهرات اسبوعية تتخللها مواجهات، تطالب خصوصا برفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عشرة اعوام.

ومذاك، قتل 310 فلسطينيين على الاقل بنيران اسرائيلية فيما قتل ثمانية اسرائيليين.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب في القطاع منذ 2008.

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