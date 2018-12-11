مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بجنوب الضفة الغربية (وزارة الصحة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 09:10 ص

جنود اسرائيليون يفتشون سيارة شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2018

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بجنوب الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن الشاب قتل في جوار قرية اذنا بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية، فيما ذكرت مصادر في اذنا ان عمر حسن عواد (27 عاما) توفي إثر اصابته برصاص جنود قرب جدار اقامته إسرائيل على أطراف القرية.

وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية حادثة اطلاق النار، غير أنه قال أن قوات من حرس الحدود اطلقت النار بإتجاه مركبة فلسطينية كانت تقترب منها.

ويأتي ذلك بعد يومين على إصابة سبعة إسرائيليين بينهم امرأة حامل بجروح حين قام فلسطينيون بإطلاق النار قرب مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية المحتلة.

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