هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 11:48 ص

رجل يمشي قرب جدارية تحمل صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على جزء من الجدار الفاصل المثير للجدل الذي بنته إسرائيل على حاجز قلنديا بين القدس ورام الله في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في حين أحيا الفلسطينيون الذكرى الخامسة عشرة لوفاة رئيسهم السابق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات في مخيم العروب قرب مدينة الخليل، ولم يعلق الجيش الاسرائيلي عن مقتله .

وقالت الوزارة " استشهد مواطن من مخيم العروب أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل".

قتل الشاب عمر البدوي (22عاما) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد مسيرة لاحياء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات .

وانطلقت مسيرات في مخيمي العروب والفوار في قضاء الخليل، وجرت مواجهات بين الشبان والجيش وقالت الناطقة باسم الهلال الاحمر الفلسطيني عراب الفقهاء "يوجد جرحى هناك نقوم بعلاجهم ميدانيا".

وبينما تحيي الضفة الغربية ذكرى وفاة الراحل عرفات فان سلطة حماس في قطاع غزة تمنع اي نشاط بهذا الخصوص.

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