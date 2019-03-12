هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 11:55 ص

جنود إسرائيليون يطلقون الرصاص المطاطي على محتجين فلسطينيين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 22 شباط/فبراير 2019

قُتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين الثلاثاء بعد محاولة طعن استهدفتهم قرب مستوطنة كريات أربع، قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس "تعرف الجنود على مهاجم يحمل سكينا يجري باتجاههم. حدث تعارك جسدي بينه وبين الجنود، ومن ثم ركض باتجاه مبنى قريب بينما كان لا يزال يحمل السكين. فلاحقه الجنود واطلقوا النار اتجاهه وقتل. بذلك أحبط الجنود الهجوم ولم يتم التبليغ عن إصابات في صفوفهم".

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد الشاب ياسر فوزي الشويكي (27 عاما) برصاص الاحتلال الاسرائيلي، في منطقة واد الحصين بالقرب من مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاب الفلسطيني مقتولا وممدا في مدخل بناية للمستوطنين تسمى" بيت هشالوم " وسط البيوت العربية. وسُمع صوت رجل يقول بالعبرية "الحمد الله تمت تصفيته.. تمت تصفيته من قبل الجنود الاسرائيلين الذين كان عليهم ان يشلوا حركته."

وأظهر شريط الفيديو أيضا مستوطنة متدينة، وهي تصرخ بالعبرية "إنه داخل البناية ..داخل البناية"

وقال جندي آخر "معه حقيبة ادع خبير المتفجرات".

وانتشرت أوراق بيضاء على الأرض حول الفلسطيني وشوهدت سكين كبيرة عند مدخل البناية بعيدة قليلا عن القتيل.

وقالت مصادر فلسطينية ان الشاب كان "يعمل محضرا في محكمة الخليل الشرعية".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك