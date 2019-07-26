هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 09:22 م

فلسطيني جريح ينقله زميل له بعد إصابته خلال صدامات قرب السياج الحدودي شرق غزة في 15 أيار/مايو 2019

اعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين القطاع واسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان ان احمد القرا (23 عاما) توفي "متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار".

كما أصيب 38 فلسطينيا بأعيرة نارية الجمعة، وفقا لوزارة الصحة.

وقتل 296 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الاسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين اسرائيل وقطاع غزة في نهاية آذار/مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.

كما قتل سبعة اسرائيليين في الفترة نفسها.

وتفرض اسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.

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