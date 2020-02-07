هذا المحتوى تم نشره يوم 07 فبراير, 2020 04:05 م

يرشق حجرا في مدينةالخليل بعد صلاة الجمعة في 7 شباط/فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية الجمعة.

وحسب الوزارة، فان القتيل يدعى بدر احمد نافلة (19 عاما) الذي قتل نتيجة اصابته برصاصة في الرقبة، خلال المواجهات في قرية قفين القريبة من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية.

وذكر سكان من قفين لوكالة فرانس برس ان مجموعة من الشبان تظاهروا عقب صلاة الجمعة باتجاه الجدار القريب من القرية، ووصل الجيش الاسرائيلي الى المكان واطلق الذخيرة الحية ما ادى الى اصابة بدر في الرقبة مباشرة.

وقعت مواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية الجمعة، ضمن سلسلة الاحتجاجات التي بدأها الفلسطينيون منذ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن خطته للسلام.

ح ع /اع

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