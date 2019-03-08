هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 04:59 م

متظاهرون فلسطينيون تسلقوا السياج الفاصل على الحدود مع اسرائيل شرق مدينة غزة الجمعة في 7 اذار/مارس 2019

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق رفح في جنوب قطاع غزة، خلال احتجاجات الجمعة الخمسين ل"مسيرات العودة".

وقال أشرف القدرة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "استشهد الشاب تامر خالد مصطفى عرفات (23 عاما) إثر إصابته برصاصة في الرأس من قبل قوات الاحتلال شرق رفح"، موضحا أنه "نقل إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس في حالة حرجة ثم استشهد".

وتابع "أصيب 45 مواطنا بينهم امرأتان و15 طفلا بالإضافة إلى أربعة مسعفين وصحافيين اثنين".

وأضاف أن "احد المصابين في حالة خطرة (...) وتلقى عشرات اصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع العلاج في المكان".

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "نحو 8400 من المتظاهرين ومثيري الشغب تجمعوا في عدد من المواقع على طول السياج الأمني في قطاع غزة".

وأضاف "قاموا بالقاء عبوات ناسفة وحجارة على السياج الأمني والجنود كما أشعلوا أيضا الإطارات".

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن عشرات الفتية والشبان كانوا يقتربون عدة أمتار من السياج الفاصل ويرشقون الحجارة تجاه عربات مصفحة للجنود الإسرائيليين المتمركزين خلف سواتر رملية.

ومطلع المساء، اشار الجيش الإسرائيلي الى إطلاق قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال متحدث عسكري انه ليس بوسعه القول ما اذا كان صاروخا أو قذيفة هاون.

وأكد سقوطها في ارض خلاء.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس "نحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار في عدوانه ضد المسجد الأقصى واستهداف المدنيين (...) نؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها".

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع وجود وفد أمني مصري برئاسة وكيل المخابرات العامة أيمن بديع في غزة حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحماس وممثلي الفصائل، وناقش معهم "تثبيت التهدئة" مع اسرائيل، قبل أن يغادر غزة مساء الجمعة، وفقا لما قال مسؤول فلسطيني في غزة.

وبدأت الاحتجاجات التي يتخللها غالبا مواجهات بين المتظاهرين والجيش، على طول حدود قطاع غزة في 30 مارس/اذار العام الماضي، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين في العودة.

ومنذ نحو عام قُتل ما لا يقل عن 253 فلسطينيا خلال هذه الاحتجاجات التي تبلغ الذروة كل يوم جمعة قرب الحدود، وقتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

وتسود القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشر سنوات وشهد ثلاث حروب، تهدئة هشة بين حماس واسرائيل.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك