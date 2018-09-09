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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 03:51 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:51

فتى فلسطيني يحاول قطع السياج الشائك عند الخط الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل خلال صدامات اندلعت إثر تظاهرات شرقي مدينة غزة في 7 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)