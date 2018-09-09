مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة (الجيش)
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فتى فلسطيني يحاول قطع السياج الشائك عند الخط الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل خلال صدامات اندلعت إثر تظاهرات شرقي مدينة غزة في 7 أيلول/سبتمبر 2018.(afp_tickers)
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن عناصره أطلقوا النار على فلسطيني حاول تخريب السياج الفاصل بين قطاع غزة والدولة العبرية فأصابوه بجروح خطرة ثم قاموا بإسعافه لكنّه ما لبث أن فارق الحياة متأثّرا بإصابته.
وقال الجيش في بيان باللغة الإنكليزية إن "الجنود رصدوا مشتبهاً به اقترب من السياج الأمني وحاول تخريبه" فأطلقوا النار على الرجل وأصابوه بجروح، مشيراً إلى أن المصاب الذي تم إسعافه "ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه".
وكان مسؤولون في أجهزة الأمن الفلسطينية أعلنوا في وقت سابق أن الفلسطيني يدعى عاطف محمد صالح ويبلغ من العمر 32 عاماً ويتحدّر من جباليا في شمال القطاع على مقربة من السياج الفاصل مع إسرائيل.
ويرتفع بذلك إلى 176 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي الإسرائيليين في قطاع غزة منذ 30 آذار/مارس الماضي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب