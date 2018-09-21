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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 04:12 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:12

فلسطينيون يركضون اثناء مواجهات قرب السياج الفاصل مع اسرائيل في قطاع غزة الجمعة في 21 ايلول/سبتمبر 2018

اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي مساء الجمعة خلال احتجاجات "مسيرات العودة" قرب السياج الفاصل بين اسرائيل والقطاع.

وقال الطبيب أشرف القدرة لوكالة فرانس برس "استشهد الشاب كريم محمد كلاب (25 عاما)، اثر اصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة".

وأوضح ان "312 مواطنا اصيبوا بنيران الاحتلال منهم 54 بالرصاص الحي بينهم 4 في حالة خطرة أو حرجة تم نقلهم الى مستشفيات محلية لتلقي العلاج".

وشارك الاف الفلسطينيين في تظاهرات الجمعة التي اشعل خلالها شبان اطارات السيارات واطلقوا عشرات الطائرات الورقية والبالونات المملوءة بالهواء وبعضها محملة بمواد حارقة.

وشارك يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة في هذه التظاهرات وللمرة الاولى اقترب من السياج الفاصل بشكل ملحوظ.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول اقترابه عدة امتار من السياج الفاصل وما اذا كان خائفا من استهدافه، قال السنوار بتهكم "كنت خائفا كثيرا ولم اقدر على السير ...".

واضاف "نحن لا نخشى العدو ولا نخشى تهديده ولا نخشى رصاصه نحن اكبر واحد فينا روحه ليست اغلى من اصغر طفل في هذا الشعب".

وتابع السنوار ان "قناصة الاحتلال كانوا على بعد امتار قليلة مني كانوا يستطيعون ان ينفذوا تهديداتهم باستهدافي، لكن تهديداتهم فشنك (بلا قيمة)ونحن لا نخشاها". وشدد على ان "من يراهن على ان هذا الشعب يمكن ان ينكسر او يتراجع تحت التجويع او القصف فهو واهم".

وخلال التظاهرة شرق مدينة غزة اطلق عدد من المتظاهرين زجاجات حارقة ومواد متفجرة تجاه ابراج المراقبة العسكرية الاسرائيلية القريبة من السياج الحدودي، حسبما قال شهود عيان شاركوا في التظاهرات.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية عدة مواقع لحماس شرق قطاع غزة، وفق مصدر امني.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب