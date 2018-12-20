مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب رام الله (وزارة الصحة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 09:37 م

جندي اسرائيلي في رام الله خلال نسف منزل فلسطيني متهم بقتل جندي اسرائيلي قبل أشهر 15 كانون الأول/ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا قتل في وقت متأخر الخميس برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وأكد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي لفرانس برس أن "الجنود فتحوا النار باتجاه مركبة كانت تحاول اقتحام حاجز عسكري في منطقة رام الله، فقتل أحد ركابها".

وفي وقت سابق أعلن الجيش الاسرائيلي عن حادثة أخرى في نفس المنطقة عندما فتح مسلحون فلسطينيون النار باتجاه محطة حافلات، دون أن تقع اصابات.

ووقعت الحادثتان في شمال رام الله حيث أدت هجمات لفلسطينيين في 9 و13 كانون الأول/ديسمبر الى مقتل جنديين اسرائيليين وطفل ولد قبل موعده بعد اصابة والدته الحامل بجروح.

وتعمل القوات الاسرائيلية على ملاحقة منفذي هذه الهجمات التي خرقت أشهرا من الهدوء النسبي في الضفة الغربية.

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