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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 10:00 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 10:00

متظاهرون يهربون بعيدا عن قنبلة غاز مسيل للدموع اطلقها جندي اسرائيلي قرب السياج الامني في خان يونس، قطاع غزة الجمعة في اول حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)