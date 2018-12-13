مقتل فلسطيني بعد جرحه شرطيين اسرائيليين اثنين طعنا في البلدة القديمة بالقدس (الشرطة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 06:24 ص

صورة تظهر البلدة القديمة في القدس بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن ناطق باسم الشرطة الاسرائيلية أن فلسطينيا قتل الخميس بعدما طعن اثنين من رجال الشرطة الاسرائيلية في البلدة القديمة في القدس.

وكانت البلدة القديمة في الشطر الفلسطيني الذي تحتله اسرائيل من القدس، ومحيطها شهدت هجمات عديدة استهدفت اسرائيليين من قبل فلسطينيين مسلحين بسكاكين غالبا.

وقال الناطق باسم الشرطة إن أحد الشرطيين يعاني من جروح بالغة والثاني أصيب بجروح طفيفة.

وأوضح أن المهاجم فلسطيني من الضفة الغربية يبلغ عمره 26 عاما.

وفي عمليتين منفصلتين ليل الأربعاء وصباح الخميس، قتلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيين تتهمهما بتنفيذ هجومين ضد إسرائيليين.

لكن لم تؤكد الشرطة وجود علاقة بين الهجومين وطعن الشرطيين في القدس الخميس.

مدمس/اا/نور

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك