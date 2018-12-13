مقتل فلسطيني بعد جرحه شرطيين اسرائيليين اثنين طعنا في البلدة القديمة بالقدس (الشرطة)

أعلن ناطق باسم الشرطة الاسرائيلية أن فلسطينيا قتل الخميس بعدما طعن اثنين من رجال الشرطة الاسرائيلية في البلدة القديمة في القدس.
وكانت البلدة القديمة في الشطر الفلسطيني الذي تحتله اسرائيل من القدس، ومحيطها شهدت هجمات عديدة استهدفت اسرائيليين من قبل فلسطينيين مسلحين بسكاكين غالبا.
وقال الناطق باسم الشرطة إن أحد الشرطيين يعاني من جروح بالغة والثاني أصيب بجروح طفيفة.
وأوضح أن المهاجم فلسطيني من الضفة الغربية يبلغ عمره 26 عاما.
وفي عمليتين منفصلتين ليل الأربعاء وصباح الخميس، قتلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيين تتهمهما بتنفيذ هجومين ضد إسرائيليين.
لكن لم تؤكد الشرطة وجود علاقة بين الهجومين وطعن الشرطيين في القدس الخميس.
مدمس/اا/نور