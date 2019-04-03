قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ضد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن قرب حاجز عسكري بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية قبل أن "يطلق مدني إسرائيلي النار ويشل حركة" الشاب.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا وفاة الشاب دون الكشف عن هويته.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن مستوطنا أطلق النار على الشاب، في حين رفض الجيش الإسرائيلي تأكيد المعلومة أو نفيها.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم أن الفلسطيني كان سائق شاحنة.

وشهدت الضفة الغربية في أواخر عام 2015 سلسلة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، هدأت لاحقا قبل أن تعود بشكل متقطع.

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