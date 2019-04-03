هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 08:39 ص

جنديان إسرائيليان في الموقع الذي قتل فيه فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن قرب نابلس، الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2019

قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ضد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن قرب حاجز عسكري بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية قبل أن "يطلق مدني إسرائيلي النار ويشل حركة" الشاب.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا وفاة الشاب دون الكشف عن هويته.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن مستوطنا أطلق النار على الشاب، في حين رفض الجيش الإسرائيلي تأكيد المعلومة أو نفيها.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم أن الفلسطيني كان سائق شاحنة.

وشهدت الضفة الغربية في أواخر عام 2015 سلسلة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، هدأت لاحقا قبل أن تعود بشكل متقطع.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك