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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 08:12 م 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:12

اقرباء يبكون في 17 تموز/يوليو ساري الشوبكي الذي توفي متأثرا بجروحه في مستشفى في القدس بعد نقله مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود شرق قطاع غزة. قتل 145 فلسطينيا حتى 19 تموز/يوليو بنيران اسرائيلية منذ اندلاع مسيرات العودة في 30 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)