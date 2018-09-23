مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل (وزارة)
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اقرباء يبكون في 17 تموز/يوليو ساري الشوبكي الذي توفي متأثرا بجروحه في مستشفى في القدس بعد نقله مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود شرق قطاع غزة. قتل 145 فلسطينيا حتى 19 تموز/يوليو بنيران اسرائيلية منذ اندلاع مسيرات العودة في 30 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
قُتل فلسطيني الأحد في مواجهات جديدة مع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة.
وقُتل عماد اشتيوي (21 عاما) برصاصة في الرأس في شرق مدينة غزة، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيان، في وقت كان شبان من القطاع قد تجمعوا مجددا لإلقاء إطارات مشتعلة وحجارة في اتجاه الجنود الإسرائيليين
ومنذ 30 آذار/مارس، ينظّم الفلسطينيون في قطاع غزة "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها العام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
وقتل 186 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الاسرائيلي منذ بدء التظاهرات، في حين قتل جندي إسرائيلي واحد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب