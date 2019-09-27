هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 07:17 م

متظاهر فلسطيني ملثم يستخدم مقلاعا لرشق الجنود الاسرائيليين بالحجارة شرق خان يونس على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في 27 ايلول/سبتمبر 2019

قتل فلسطيني بنيران اسرائيلية الجمعة خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما افادت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

واصيب ساهر عوض الله عثمان (20 عاما) بجروح قاتلة في صدره بنيران القوات الاسرائيلية في شرق رفح جنوب القطاع، بحسب بيان للوزارة.

واضافت ان 32 فلسطينيا آخرين اصيبوا بالرصاص خلال التظاهرات.

وتجمع نحو سبعة آلاف متظاهر في نقاط مختلفة على الحدود وعمد بعضهم الى رشق القوات الاسرائيلية بالحجارة والعبوات الناسفة، وفق ما افاد متحدث عسكري اسرائيلي فرانس برس.

ومنذ آذار/مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة واسرائيل تظاهرات اسبوعية تتخللها مواجهات، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشرة اعوام.

ومذاك، قتل ما لا يقل عن 309 فلسطينيين بنيران اسرائيلية، فيما قتل ثمانية اسرائيليين.

وخاضت اسرائيل وحركة حماس ثلاث حروب في القطاع منذ 2008.

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