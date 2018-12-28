مقتل فلسطيني بنيران اسرائيلية في قطاع غزة (وزارة الصحة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 04:34 م

متظاهرون تجمعوا حول النار هربا من البرد خلال مسيرات الجمعة في قطاع غزة، 28 كانون الاول/ديسمبر 2018

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت مساء الجمعة قرب السياج الحدودي شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، خلال احتجاجات "مسيرات العودة"، حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وقال أشرف القدرة في بيان "استشهد المواطن كرم محمد فياض (26 عاما) إثر اصابته برصاصة من قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس" حيث نقل الى مستشفى محلي قبل الإعلان عن وفاته.

وبين القدرة أن "ثمانية مواطنين على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي الذي استخدمه جنود الإحتلال ضد المشاركين السلميين في أحداث الجمعة الأربعين لمسيرات العودة".

وشارك عدة الاف من الفلسطينيين في احتجاجات مسيرات العودة التي كانت انطلقت في 30 من اذار/مارس الماضي للمطالبة برفع الحصار المفروض منذ أكثر من عقد على قطاع غزة و"تثبيت حق اللاجئين في العودة الى بلداتهم التي هجروا" منها قبل نحو سبعين عاما، وفق الهيئة العليا لمسيرات العودة.

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