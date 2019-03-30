هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 05:27 ص

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 30 آذار/مارس 2018 تظهر منطقة الحدود بين قطاع غزة واسرائيل خلال تظاهرات للفلسطينيين مع تواجد للعربات العسكرية الإسرائيلية في مقدمة الصورة

قتل فلسطيني صباح السبت بنيران القوات الإسرائيلية خلال تظاهرة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في القطاع.

وجاء في البيان أن محمد جهاد سعد (20 عاما) قتل جراء "إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة"، تزامنا مع إحياء الفلسطينيين السبت الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن سعد كان يتكئ على عكازين إثر إصابته برصاص الجيش في وقت سابق، واقترب حوالي مئتي متر من الحدود عندما أطلق الجنود النار عليه وأصابوه.

وذكر شهود أن حوالي ثلاثين شابا تجمعوا في وقت مبكر من الصباح قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على حادثة.

ومن المتوقع أن يتجمع عشرات آلاف الفلسطينيين في نقاط مختلفة على طول السياج الإسرائيلي محكم الإغلاق الفاصل مع قطاع غزة، في الذكرى الاولى لبدء "مسيرات العودة الكبرى".

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل الى تفاهمات جديدة مع اسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل.

وساد الهدوء قطاع غزة صباح الجمعة، فيما نشرت إسرائيل تعزيزات عسكرية على الجانب الآخر من الحدود.

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