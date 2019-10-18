هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 06:56 م

محتج فلسطيني وسط الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2019

افادت وزارة الدفاع الاسرائيلية أن حراسا امنيين قتلوا الجمعة فلسطينيا كان يهاجمهم حاملا سكينا عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن الحراس، وهم مدنيون يعملون لحساب هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حضوا المهاجم على التوقف قبل ان يطلقوا النار عليه، لافتة الى أن الحادث وقع في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن شخصا قتل بنيران إسرائيلية بدون ان تحدد هويته على الفور.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الوزارة الفلسطينية إنّ 48 شخصا اصيبوا بجروح، 15 منهم بالرصاص الحيّ، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنّ نحو 4,500 فلسطيني قاموا باعمال شغب قرب السياج الحدودي والقى بعضهم مقذوفات وقنابل حارقة.

وصرّحت أن "عددا من المشتبه بهم اخترقوا السياج في شمال القطاع لكنهم عادوا للقطاع على الفور".

ويتظاهر الفلسطينيون كل يوم جمعة في عدة نقاط على حدود القطاع المحاصر مع إسرائيل منذ اذار/مارس 2018، ضمن "مسيرات العودة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك