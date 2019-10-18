افادت وزارة الدفاع الاسرائيلية أن حراسا امنيين قتلوا الجمعة فلسطينيا كان يهاجمهم حاملا سكينا عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن الحراس، وهم مدنيون يعملون لحساب هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حضوا المهاجم على التوقف قبل ان يطلقوا النار عليه، لافتة الى أن الحادث وقع في طولكرم شمال الضفة الغربية.
وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن شخصا قتل بنيران إسرائيلية بدون ان تحدد هويته على الفور.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت الوزارة الفلسطينية إنّ 48 شخصا اصيبوا بجروح، 15 منهم بالرصاص الحيّ، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنّ نحو 4,500 فلسطيني قاموا باعمال شغب قرب السياج الحدودي والقى بعضهم مقذوفات وقنابل حارقة.
وصرّحت أن "عددا من المشتبه بهم اخترقوا السياج في شمال القطاع لكنهم عادوا للقطاع على الفور".
ويتظاهر الفلسطينيون كل يوم جمعة في عدة نقاط على حدود القطاع المحاصر مع إسرائيل منذ اذار/مارس 2018، ضمن "مسيرات العودة".