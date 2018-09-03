مقتل فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (الجيش)
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جندي اسرائيلي امام مدخل مستوطنة كريات اربع حيث وقعت محاولة طعن 3 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل فلسطيني يحمل سكينا اندفع باتجاه نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الإثنين برصاص الجنود.
ووقعت الحادثة قرب مستوطنة كريات أربع التي تقع قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية. ولم يصب أي اسرائيلي بأذى. وأعلنت الشرطة الفلسطينية أن المهاجم هو وائل الجعبري وعمره 27 عاما.
وبدأ فلسطينيون عام 2015 موجة من عمليات الطعن ضد اسرائيليين، لكن في الفترة الأخيرة باتت مثل هذه العمليات تحدث بتقطع.
وفي 26 تموز/يوليو أقدم فلسطيني على طعن اسرائيليين في مستوطنة آدم في الضفة الغربية فقتل واحدا وجرح اثنين قبل أن يُقتل.
وعلى صعيد آخر أدت احتجاجات "مسيرة العودة" التي نظمها فلسطينيون في غزة في 30 آذار/مارس الى توتر استمر لأشهر على طول الحدود بين القطاع واسرائيل.
وساد هدوء نسبي في الأسابيع الأخيرة مع سعي الامم المتحدة ومصر للتوصل الى هدنة طويلة الأمد بين اسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وخاضت اسرائيل ثلاث حروب مع الفلسطينيين في غزة منذ عام 2008.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب