مقتل فلسطيني حاول دهس جنود اسرائيليين بجرار في الخليل (الجيش)
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حرس حدود اسرائيليون يتقدمون باتجاه شارع خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في رام الله في 9 اذار/مارس.(afp_tickers)
قتل فلسطيني حاول دهس جنود اسرائيليين بجرار صغير في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة السبت، بحسب ما أعلن الجيش.
وأوضح الجيش في بيان أن "ارهابيا عمره 35 عاما من بيت عمر في شمال غرب الخليل حاول دهس ضابط وعسكري بجرار صغير"، مصححا بيانا سابقا ذكر فيه أن المهاجم استخدم سيارته.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية أمرت السائق بالتوقف لكن "الإرهابي انعطف وواصل القيادة بنية مهاجة مدنيين على مقربة" من الموقع.
وتابعت أن جنديا على سطح قريب كان يشاهد ما يجري "فتح النار على الإرهابي وقتله".
ولم يعلن الجيش الإسرائيلي او المسؤولون الفلسطينيون اسم المهاجم.
والخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، هي المدينة الفلسطينية الوحيدة في المنطقة التي تحتوي على تجمعات يهودية تضم مئات المستوطنين الذين يعيشون وسط نحو 200 ألف فسطيني تحت حراسة عسكرية مكثفة.
وفي 16 اذار/مارس قتل فلسطيني جنديين اسرائيليين دهسا بسيارته واصاب اثنين آخرين بجروح.
وقُتلت الجمعة مسعفة فلسطينية واصيب نحو مئة شخص بالرصاص وقنابل الغاز التي اطلقها الجيش الاسرائيلي في الجمعة العاشرة من الاحتجاجات ضمن مسيرات "العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة لوكالة فرانس برس إن المسعفة رازان اشرف النجار (21 عاما) اصيبت برصاصة قاتلة في الصدر "بينما كانت مع طواقم المسعفين تقوم باسعاف ونقل المصابين مرتدية معطفها الابيض المميز للمسعفين".
وقال الجيش الاسرائيلي السبت إن حالات مثل مقتل النجار "التي يزعم سقوط مدنيين فيها" بنيران اسرائيلية "يتم درسها بدقة" من قبل لجنة عسكرية داخلية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب