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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 08:08 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 08:08

حرس حدود اسرائيليون يتقدمون باتجاه شارع خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في رام الله في 9 اذار/مارس. (afp_tickers)