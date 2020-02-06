هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 05:35 ص

أقرباء للفتى الفلسطيني محمد الحداد الذي قتل برصاص جنود إسرائيليين في صدامات في الخليل بجنوب الضفة الغربية في 5 شباط/فبراير 2020

قتل شاب فلسطيني وأصيب سبعة بجروح في صدامات وقعت مع الجيش الإسرائيلي باكرا صباح الخميس في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وكالة وفا الفلسطينية وشهود.

وذكرت الوكالة أن يزن منذر أبو طبيخ البالغ من العمر 19 عاما "استشهد جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال" خلال مواجهات في جنين، وهو ثاني فلسطيني يقتل برصاص جنود إسرائيليين في يومين.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس جثة الشاب في مستشفى جنين فيما كان عشرات الرجال يهتفون "شهيد" وهم ينقلون الجثمان.

وقال شهود إن المواجهات وقعت حين قام شبان برشق الحجارة على قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة لهدم منزل فيها.

وأعلن الجيش أن القوة الإسرائيلية هدمت منزل أحمد القمبع، وهو معتقل فلسطيني متهم بالمشاركة في خلية نفذت هجوما قتل فيه حاخام في كانون الثاني/يناير 2018 قرب نابلس بالضفة الغربية.

وعلى إثر الهجوم، قام الجيش بهدم منزل عائلة القمبع وهي سياسة يتبعها حيال منفذي الهجمات.

وبعدما أعادت العائلة بناء المنزل، تم هدمه مرة جديدة الخميس ما تسبب بوقوع صدمات.

وأعلن الجيش أن الجنود "رصدوا عددا من الإرهابيين المسلحين الذين ألقوا متفجرات وأطلقوا النار عليهم، فردت القوات" من إجل "إزالة التهديد".

وهو ثاني فلسطيني يقتل برصاص جنود إسرائيليين، بعد مقتل محمد سلمان الحداد (17 عاما) الأربعاء في الخليل بجنوب الضفة الغربية خلال احتجاجات ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتنص الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل المستوطنات المقامة فوق أراض محتلة في الضفة الغربية، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

كما تعترف بدولة فلسطينية ولكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

ولقيت الخطة ترحيبا من إسرائيل فيما ندد بها الفلسطينيون.

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