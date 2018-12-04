محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 08:29 ص 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 08:29

جنود اسرائيليون يفتشون سيارة شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2018 (afp_tickers)