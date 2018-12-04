مقتل فلسطيني في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية (وكالة)
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جنود اسرائيليون يفتشون سيارة شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2018(afp_tickers)
قتل فلسطيني في مواجهات وقعت في ساعة مبكرة الثلاثاء خلال عملية توغل للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء ومصدر طبي.
وأوردت وكالة وفا الرسمية "استشهد فجر اليوم الثلاثاء الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبالي (22 عاما) من مخيم طولكرم برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي لمدينة طولكرم" بشمال الضفة الغربية.
وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس استنادا إلى معلومات طبية من "مستشفى الشهيد ثابت ثابت" الحكومي، بأن الشاب حبالي قتل بعد إصابته بعيار ناري في الرأس.
وأوضحت وكالة وفا أن قوات إسرائيلية في "دوريات راجلة ومحمولة اقتحمت عدة أحياة في المدينة وتمركزت في الحي الغربي منها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عددا من منازل المواطنين".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه ينظر في الحادثة.
وتقوم القوات الإسرائيلية باستمرار بعمليات توغل ليلي في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات.
وتندد السلطة الفلسطينية بهذه العمليات باعتبارها انتهاكا لاتفاقات الحكم الذاتي الموقعة مع إسرائيل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب