هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 06:22 ص

قبة الصخرة في الحرم القدسي حيث المسجد الاقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة في 27 من تموز/يوليو 2018.

قتل فلسطيني في مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب القدس خلال الليل، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وسكان الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن محمد عدوان (23 عاما) قتل بينما أصيب ثلاثة بجروح، فيما أفاد سكان أن جنودا نفذوا عمليات اعتقال في قلنديا في وقت مبكر الثلاثاء فرد شبان بإلقاء الحجارة عليهم.

من جهته، تحدث الجيش الإسرائيلي عن "أعمال شغب" خلال عملية في منطقة كفر عقب مشيرا إلى أنه تم "إلقاء متفجرات وحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار".

وأفاد بيان الجيش أنه "وصل تقرير بشأن فلسطيني مصاب. سيتم النظر في الحادثة".

وتقع كفر عقب في الجانب الفلسطيني من جدار الفصل الإسرائيلي الذي يقسم بين القدس والضفة الغربية المحتلة لكنها لا تزال تعد جزءا من المدينة.

وكثيرا ما تدخل القوات الإسرائيلية بلدات فلسطينية في الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات في عمليات دهم غالبا ما تتسبب باندلاع مواجهات.

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