هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 11:40 ص

شاب فلسطيني يستخدم يلقي الحجارة باستخدام المقلاع باتجاه القوات الإسرائيلية قرب الحدود مع إسرائيل شرق مدينة غزة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019

توفي فلسطيني الإثنين متأثرا بجراحه بعد إصابته بنيران إسرائيلية في شباط/فبراير الماضي خلال المواجهات التي ترافق "مسيرات العودة" على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت الوزارة "استشهاد المواطن فادي أسامة حجازي (21 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها (...) شرق جباليا".

وقالت الوزارة إن الشاب توفي نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي حيث عانى من نزيف في الوريد في أعلى الفخذ.

ومنذ آذار/مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات، تطالب خصوصا برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشرة اعوام.

ومذاك، قتل 311 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية فيما قتل ثمانية إسرائيليين.

وأعلن الجمعة الماضية عن مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال المواجهات قرب الحدود شمال شرق قطاع غزة.

وأصيب خمسة فلسطينيين آخرين بالرصاص خلال هذه المواجهات.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب في القطاع منذ 2008.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك