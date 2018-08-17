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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 04:04 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:04

قتل فلسطينيان برصاص الجنود الإسرائيليين الجمعة خلال مشاركتهما في الاحتجاجات التي تجري كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الطبيب أشرف القدرة لوكالة فرانس برس، إن سعدي أكرم معمر وعمره 26 عاماً "أصيب برأسه برصاصة أطلقها جنود الاحتلال وهو يشارك في مسيرات العودة في رفح" جنوب القطاع، في حين أصيب كريم أبو فطاير وعمره 30 عاما بالرصاص الحي قرب مخيم البريج في وسط القطاع.

واوضح وزارة الصحة أن 70 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي كما تعرض نحو 200 آخرين لتأثير قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ليس على علم بوقوع قتلى ولكنه قال إن جنوده اطلقوا النار خلال الاحتجاجات على الحدود.

وقتل 171 فلسطينياً في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتخلل هذه الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين.

وشنت إسرائيل منذ 2008 ثلاث حروب ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وأثار التوتر المتصاعد منذ آذار/مارس مخاوف من مواجهة جديدة.

وشهد القطاع ثلاث موجات تصعيد منذ تموز/يوليو آخرها في 9 آب/أغسطس عندما أطلقت من القطاع 180 صاروخا وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل التي ردت بغارات كثيفة على القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي طالباً عدم ذكر اسمه الأربعاء إن محادثات التهدئة التي تشرف عليها مصر والأمم المتحدة توصلت الى "تفاهمات" مبدئية أدت الى الهدوء في المنطقة الحدودية في الأيام الماضية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات المصرية أن معبر رفح مغلق يومي الجمعة والسبت على ان يتم فتحه بعد غد الأحد طبقا للشروط السابقة.

وأكدت إعادة غلق المعبر اعتباراً من الاثنين المقبل حتى السبت وذلك بمناسبة عيد الأضحى الذي يصادف الثلاثاء.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب