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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 09:10 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:10

قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح في البصرة الأربعاء، بحسب ما أعلن مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان في المدينة الواقعة في جنوب العراق والتي تشهد احتجاجات دموية مستمرة أوقعت الثلاثاء ستة قتلى على الاقل.

وقال مهدي التميمي في بيان "استشهد متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح، بعضهم بحالة خطرة"، مطالباً الحكومة "باتخاذ موقف جادّ حيال ما يحصل ومحاسبة الجناة المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين".

من جهتها أكّدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس وفاة شاب.

وعلى الرغم من أن السلطات أكدت أنها أمرت قوات الامن والجيش بعدم إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، إلاّ أن مراسلي وكالة فرانس برس أفادوا الأربعاء أن التظاهرات التي جرت أمام مقر المحافظة، الذي أحرق جزئيا خلال التظاهرات السابقة، شهدت خلال النهار وفي المساء أيضاً إطلاق نار في الهواء وباتجاه المتظاهرين.

وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا الاربعاء أمام مقر المحافظة في وسط المدينة بمواجهة قوات الامن التي اطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

ورغم ذلك لم يتمكن الجنود والشرطيون المنتشرون على أطراف المبنى من وقف موجات المتظاهرين الذين كانوا يردّون برمي زجاجات حارقة وعصي.

ولم تفلح دعوة الامم المتحدة صباحا للهدوء ولا اعلان السلطات المركزية في بغداد اجراءات لانهاء الازمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.

وتشهد محافظة البصرة منذ منتصف آب/اغسطس ازمة صحية مع تلوث المياه الذي ادى الى اصابة اكثر من 20 الف شخص تلقوا علاجا في المستشفيات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب