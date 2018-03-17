مقتل مدنيين اثنين على الاقل في انفجار سيارة مفخخة في كابول
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رجال امن افغان في موقع انفجار وقع في 02 آذار/مارس 2018 في كابول(afp_tickers)
اعلن مسؤول افغاني ان انتحاريا قام بتفجير سيارة مفخخة في كابول السبت ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين على الاقل وجرح ثلاثة آخرين على الاقل.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش لوكالة فرانس برس "حوالى الساعة 09,10 (04,40 ت غ) من صباح اليوم (السبت) انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في المنطقة التاسعة من كابول". واضاف ان هدف الهجوم ليس واضحا.
واوضح ان مدنيين قتلا وجرح ثلاثة آخرون في الهجوم الذي وقع بينما كان موظفون متوجهين الى اعمالهم في الصباح.
وصرح الناطق باسم وزارة الصحة الافغانية وحيد مجروح لفرانس برس ان اربعة اشخاص جرحوا في الهجوم.
ولم تتبن اي جهة الانفجار الذي يأتي بعد ايام على تأكيد جنبرال اميركي كبير في افغانستان ان حماية العاصمة يشكل "المحور الرئيسي لجهودنا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب