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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 05:53 ص 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 05:53

رجال امن افغان في موقع انفجار وقع في 02 آذار/مارس 2018 في كابول (afp_tickers)