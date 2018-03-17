مقتل مدنيين اثنين على الاقل في هجوم انتحاري لحركة طالبان في كابول
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رجال امن افغان في موقع انفجار وقع في 02 آذار/مارس 2018 في كابول(afp_tickers)
اعلن مسؤول افغاني ان انتحاريا قام بتفجير سيارة مفخخة في كابول السبت ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين على الاقل وسقوط عدد من الجرحى، في هجوم اعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش لوكالة فرانس برس "حوالى الساعة 09,10 (04,40 ت غ) من صباح اليوم (السبت) انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في المنطقة التاسعة من كابول".
وتحدث الناطق باسم وزارة الصحة الافغانية وحيد مجروح عن سقوط اربعة جرحى على الاقل في الهجوم.
وصرح مساعد الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نصرت رحيمي ان الشرطة الامنية "جي4اس" كانت مستهدفة بالهجوم لكن الانتحاري "فجر نفسه قبل الوصول الى الهدف".
واوضح ان مدنيين قتلا وجرح ثلاثة آخرون في الهجوم الذي وقع بينما كان موظفون متوجهين الى اعمالهم في الصباح.
ويأتي هذا الهجوم بعد ايام على تأكيد الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الاميركية وقوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان ان حماية العاصمة تشكل المحور الرئيسي لجهود هذه القوات حاليا.
وقال نيكولسون ان "كابول هي جهدنا الرئيس حاليا، تعزيز كابول وحماية سكانها والاسرة الدولية الموجودة فيها، بسبب التأثير الاستراتيجي لهذه المدينة".
وتحولت كابول مؤخرا الى احد اخطر الاماكن في افغانستان، يتنافس فيه تنظيم الدولة الاسلامية وطالبان على ابراز شراستهما ما يؤدي الى مقتل عدد كبير من المدنيين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب