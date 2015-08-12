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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2015 02:42 م 12 أغسطس 2015 - آخر تحديث - 14:42

طائرة اف 16 اميركية عند وصولها الى قاعدة انجرليك التركية من ايطاليا 9 اغسطس 2015

قتل ثمانية مدنيين على الاقل بينهم خمسة اطفال بالاضافة الى عشرة مقاتلين جراء ضربات جوية شنها الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن على مستودع ذخيرة تابع لفصيل اسلامي في شمال غرب سوريا، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.

وقال المرصد في بريد الكتروني "نفذت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي ضربات عدة استهدفت ليلا مستودع ذخيرة تابع لـ+جيش السنة+ في منطقة أطمة في ريف إدلب".

وتسببت الضربات الجوية وفق حصيلة جديدة اوردها المرصد بمقتل 18 شخصا بينهم ثمانية مدنيون، خمسة منهم اطفال.

وافاد المرصد في حصيلة اولية صباحا عن مقتل عشرة مقاتلين من الفصيل الاسلامي من جنسيات غير سورية، بالاضافة الى طفل.

وينضوي "جيش السنة" ضمن "جيش الفتح" الذي يضم مجموعة من الفصائل الاسلامية المقاتلة وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا). وتمكن ائتلاف الفصائل هذا خلال الاشهر الاخيرة من طرد قوات النظام من معظم محافظة ادلب الحدودية مع تركيا بعد سيطرته على مدن ومواقع رئيسية.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "جيش السنة كان يستخدم المستودع لتصنيع الصواريخ والقذائف"، مضيفا ان "انفجارا ضخما اعقب الضربات الجوية للائتلاف الدولي".

وتضم منطقة اطمة وفق عبد الرحمن، مخيما كبيرا للنازحين السوريين لم تستهدفه ضربات الائتلاف، لكنه افاد بأن مدنيين يسكنون قرب المستودع الذي استهدفه القصف.

وقال الناشط ابراهيم الادلبي المتحدر من المحافظة لوكالة فرانس برس عبر الانترنت "تسبب قصف المستودع بانفجار كبير ادى الى مقتل كل من كان بداخله".

واضاف "تفاجأنا بوجود مدنيين في مكان قريب من موقع الضربات الجوية" لافتا الى احصاء السكان المحليين مقتل ستة مدنيين على الاقل بينهم ام وطفليها.

ويشن الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ ايلول/سبتمبر ضربات جوية تستهدف باستمرار مواقع تابعة لتنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا.

كما استهدف مقار تابعة لجبهة النصرة لكن بوتيرة اقل، فيما اعلنت واشنطن شن ضربات عدة استهدفت مجموعة خراسان التي تضم مقاتلين في تنظيم القاعدة انتقلوا من اسيا الوسطى ومناطق اخرى من الشرق الاوسط الى سوريا.

واستهدفت غارات الائتلاف الدولي العام الماضي مقار تابعة لحركة احرار الشام الاسلامية التي تتمتع بنفوذ وتنضوي في اطار جيش الفتح في محافظة ادلب.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب