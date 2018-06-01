مقتل مسعفة فلسطينية في الجمعة العاشرة للاحتجاجات في قطاع غزة
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متظاهرون يهربون بعيدا عن قنبلة غاز مسيل للدموع اطلقها جندي اسرائيلي قرب السياج الامني في خان يونس، قطاع غزة الجمعة في اول حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
قتلت مسعفة فلسطينية واصيب نحو مئة شخص برصاص وقنابل الغاز التي اطلقها الجيش الاسرائيلي في الجمعة العاشرة للاحتجاجات ضمن مسيرات "العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال اشرف القدرة لوكالة فرانس برس "استشهدت المسعفة رازان اشرف النجار (21 عاما) برصاص الاحتلال في شرق خان يونس حيث اصيبت برصاصة في الصدر اثناء قيامها بدورها الانساني في اسعاف المصابين".
واوضح ان رازان اصيبت برصاصة قاتلة "بينما كانت مع طواقم المسعفين تقوم باسعاف ونقل المصابين مرتدية معطفها الابيض المميز للمسعفين".
واكد انها لم "تغادر ميدان العمل الانساني والاسعاف التطوعي منذ بداية مسيرات العودة" في 30 اذار/مارس الماضي بمناسبة "يوم الارض".
واكد القدرة اصابة نحو مئة فلسطيني بينهم "40 بالرصاص الحي والمتفجر من قبل جنود الاحتلال في الاحداث قرب السياج الحدودي" شرق قطاع غزة.
وتجمع عدة الاف بعد عصر الجمعة قرب الحدود بناء على دعوة من الهيئة الوطنية العليا ل"مسيرات العودة وكسر الحصار" المشرفة على الاحتجاجات.
واطلق ناشطون فلسطينيون عددا من الطائرات الورقية المذيلة بزجاجات حارقة.
وكان يمكن مشاهدة حرائق تندلع في مناطق زراعية اسرائيلية قرب الحدود شرق مدينة غزة ولكن سرعان ما يتم اطفاؤها.
واحرق شبان فلسطينيون اطارات سيارات كما رشقوا بالحجارة الجنود الاسرائيليين المتمركزين في غرف اسمنتية او خلف تلال رملية.
ورد الجنود بعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي احيانا.
وشارك الاف الصائمين في مأدبة افطار بدعوة من الهيئة الوطنية في الخيام المقامة في خمسة نقاط قرب الحدود الشرقية للقطاع.
وفي مؤتمر صحافي عقد قرب الحدود شرق مدينة غزة قال خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة "في ختام فعالية جمعة من غزة الى حيفا وحدة الدم والمصير المشترك فإننا نعلن أن الجمعة القادمة هي جمعة مليونية القدس وذلك تزامنا مع ذكري استكمال احتلالها عام ١٩٦٧ واحياء ليوم القدس العالمي".
واوضح "ستسبق هذه المليونية فعالية تمهيدية الثلاثاء تتمثل بقافلة العودة الرمزية نحو معبر بيت حانون (ايريز)".
وشدد على "استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة لحماية حقنا في العودة".
وشهد الثلاثاء الماضي تصعيدا مع شن سلاح الجو الاسرائيلي عشرات الغارات التي استهدفت مواقع لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ردا على اطلاق عشرات قذائف الهاون والصواريخ من قطاع غزة على البلدات الاسرائيلية القريبة من القطاع وتبنتها حماس والجهاد.
وتوصل الفلسطينيون واسرائيل الى تهدئة فجر الاربعاء بوساطة مصرية وفق مسؤولين في حماس والجهاد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب