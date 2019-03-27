هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 09:21 ص

سماء قطاع غزة فجر يوم 15 آذار/مارس 2019 خلال شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع

قتل مسعف فلسطيني بنيران إسرائيلية في مواجهات في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية الأربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن ساجد مزهر (17 عاما) قتل بعد إصابته بنيران إسرائيلية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الموضوع في حين دانت منظمات حقوقية وطبية محلية وعالمية عملية القتل.

ولم يصدر أي تصريح عن الجانب الإسرائيلي حول ظروف مقتل المسعف.

وتأتي هذه المواجهات بعد تصعيد شهده اليومان الأخيران بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة، إذ رد الجيش الإسرائيلي بقوة خلال الليلتين الماضيتين على عمليات إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل، مستهدفا مواقع لحركة حماس في القطاع، ما تسبب بدمار كبير وبضع إصابات.

ودان وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد العملية قائلا "إن قتل المسعف المتطوع برصاص حي في البطن يعد جريمة حرب"، متحدثا عن "إصرار لدى هذا الجيش على خرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تدعو إلى حماية المسعفين أوقات النزاعات".

وطالبت وزارة الصحة في بيان المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي "بالتحرك العاجل لحماية المواطنين العُزل في المدن الفلسطينية حيث يتعرضون لمختلف أشكال القتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي".

ووفقا لبيان الوزارة، فإن مقتل المسعف مزهر يرفع عدد القتلى من المسعفين ومتطوعي الإسعاف منذ مطلع عام 2018 إلى أربعة.

وكان مزهر مسعفا متطوعا في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وهي مؤسسة صحية أهلية عاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف الطواقم الطبية والمسعفين "بالمتعمد"، معتبرة أنه يهدف إلى عرقلة عملهم في تقديم "الواجب الإنساني للمصابين".

وصرح رئيس الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بأن المسعف مزهر قتل بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي أثناء تأديته لواجبه الإنساني "أثناء إسعاف أحد الجرحى مرتديا زي الإسعاف الطبي".

وأضاف في بيان "سنسعى إلى فضح جريمة القتل الوحشي التي ارتكبت ضده وسنعمل بكل طاقتنا على جر مرتكبي الجريمة البشعة" ليحاكموا في المحاكم الدولية".

ودانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قتل المسعف واعتبرت استهدافها "مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تنص على احترام الطواقم الطبية وتوفير الحماية الخاصة لهم حتى يقوموا بتأدية واجبهم الإنساني بأمان ودون خطر يتهدد حياتهم".

ودانت منظمة الصحة العالمية في بيان "بشدة" قتل المسعف. وقال الدكتور جيرالد روكينشوب، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة "نشعر بالحزن إزاء هذه الخسارة المأساوية. العاملون الصحيون يقدمون الرعاية الحرجة وينقذون الأرواح. يجب ضمان حمايتهم".

من جانبه، قال المدير الإقليمي لـ هيومن رايتس ووتش عمر شاكر لوكالة فرانس برس "عمليات القتل الروتينية وغير القانونية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وإفلاتها من العقاب تبرز الحاجة إلى أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا في الجرائم الخطيرة المرتكبة في فلسطين".

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