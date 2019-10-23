هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 05:16 ص

لاجئون ومهاجرون بانتظار نقلهم إلى مخيم في شمال اليونان بعدم وصولهم من جزيرة ليسبوس إلى ميناء بيرايوس قرب اثينا بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019

قُتل مهاجر وأصيب ستة بجروح فيما فُقد اثنان الأربعاء بعدما اصطدم قارب يقل مهاجرين بسفينة تابعة لخفر السواحل اليونانيين، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الحادث ليلاً قبالة جزيرة كوس في بحر إيجه، بحسب خفر السواحل الذي أشار إلى عدم وجود أي أضواء على قارب المهاجرين الذي كان على متنه 34 شخصًا.

وتم تسجيل فقدان رجل وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات بينما نُقل المصابون والناجون إلى مستشفى في كوس.

وأفاد خفر السواحل أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة بينهما امرأة حامل.

وتواجه اليونان تزايداً في عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين إليها من تركيا المجاورة مع وصول المئات يوميًا.

وتعهدت الحكومة بتشديد الاجراءات عبر زيادة عدد الدوريات لمنع وصول قوارب المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي إن "موجات اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية باتت تحاصر الدول الأوروبية".

ويخطط ميتسوتاكيس الذي وصل إلى السلطة في تموز/يوليو لإعادة 10 آلاف شخص إلى تركيا وتسريع إجراءات معالجة طلبات اللاجئين.

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