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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 09:16 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:16

جنود ماليون يقومون بدوريات في باماكو في اليوم الاخير من حملة الانتخابات الرئاسية في 27 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)