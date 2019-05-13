هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 09:42 م

فتى يسير قرب موقع تفجير سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في مقديشو في 7 آذار/مارس 2019

قتل مهندس تركي بانفجار قنبلة وضعت تحت سيارته الرباعية الدفع في مقديشو في اعتداء تبنّته حركة الشباب الإسلامية، بحسب ما أعلن مسؤول أمني الإثنين.

وقال المسؤول الأمني الصومالي أحمد آدان إنّ "العبوة الناسفة وضعت في سيارة رباعية الدفع كانت تنقل المواطن التركي. تأكّدنا لاحقاً من أنه مهندس".

وأضاف "لا نعرف الدوافع" ولا الجهة المسؤولة عن الاعتداء الذي وقع الأحد.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الاعتداء.

وقالت الحركة في بيان إنّ القتيل كان يعمل "في المعسكر التركي العسكري في مقديشو".

وذكرت وسائل إعلام تركية أنّ المهندس، الذي لم يتم كشف هويته، توفي في المستشفى متأثّراً بجروحه.

وتركيا مستثمر ومانح كبير في الصومال.

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