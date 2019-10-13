هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 02:20 ص

فيضان في مدينة شيباتا بشمال اليابان بعد مرور الإعصار هاغيبيس في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019

قتل 11 شخصا على الاقل وفقد أكثر من 12 آخرين في اليابان جراء الإعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارا غزيرة غير مسبوقة في البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون الأحد.

ولقي البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة، فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.

ويعمل الجنود اليابانيون الأحد على مساعدة السكان المحاصرين بفيضانات في أماكن عدة غمرت فيها المياه بيوتا أو شهدت حوادث انزلاق للتربة في وسط اليابان وشرقها.

ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أوفي سيارات جرفتها المياه. وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.

وسجلت فيضانات كبيرة في منطقة ناغانو (وسط) حيث انهار سد ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية. كما ظهرت قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.

وتلقى نحو 7,3 ملايين ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار. ونفذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وتم إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.

بور-ريك/سام-اا

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