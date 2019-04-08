هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 12:32 م

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين مقتل 11 يمنيا بينهم خمس طالبات وجرح عدد آخرين في صنعاء الأحد، بدون أن توضح ظروف إصابتهم.

وتحدثت معلومات عن وقوع انفجار بينما اتهم المتمردون الحوثيون التحالف بقيادة السعودية، بشن غارة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. لكن التحالف نفى أن يكون شن أي غارات جوية على صنعاء الأحد.

وقال بيان صادر عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن "التقارير الأولية أشارت إلى أن 11 شخصا مدنيا،ً منهم خمس طالبات، لقوا حتفهم وجرح العشرات من المدنيين يوم أمس" الأحد في مديرية شعوب في صنعاء.

وندد البيان بمقتل المدنيين دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال مراسل لفرانس برس أنه رأى إصابات يبدو أنها وقعت نتيجة انفجار، مشيرا أن موقع الانفجار المحتمل هو مدرسة الراعي.

والحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، مستمرة منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران، والقوّات الموالية الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وجعل النزاع ملايين اليمنيين على شفير المجاعة، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة انسانية في العالم.

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