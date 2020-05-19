هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 07:29 م

شاحنة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في غرب افريقيا في نيجيريا في 2 آب/اغسطس 2019

أعلن جيش النيجر مقتل 12 من جنوده وإصابة 10 آخرين بجروح في هجوم شنّه ليل الإثنين-الثلاثاء "إرهابيون من بوكو حرام" على مركز بلابرين العسكري في جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلي عبر الإذاعة الرسمية مساء الثلاثاء إنّ القوات المسلّحة أطلقت عقب الهجوم عملية لتعقّب المهاجمين تمكّنت خلالها من "تحييد (قتل) سبعة إرهابيين".

وكان ناشط في المجتمع المدني ومسؤول منتخب محلّي أعلنا صباح الثلاثاء عن وقوع هذا الهجوم، لكنّهما لم يقدّما أي حصيلة.

وفي بيانها قالت الوزارة إنّه "ليل (الإثنين-الثلاثاء) قرابة الساعة 11:30 مساء (10:30 مساء بتوقيت غرينيتش)، هاجم إرهابيون من بوكو حرام مدجّجون بالسلاح مركز استطلاع بلابرين الواقع على بعد 36 كلم شمال شرق نغويغمي في منطقة ديفا".

وأضاف البيان أنّ "الحصيلة المؤقّتة هي على النحو الآتي: في صفوفنا، قتل 12 جندياً وأصيب عشرة آخرون وتمّ إحراق أعتدة أو سرقتها. وفي صفوف العدو، مكّنت المطاردة التي شنّها عناصر القوات المسلّحة النيجرية في نغويغمي من تحييد (قتل) سبعة إرهابيين واسترجاع العتاد المسروق".

وأكّد البيان أنّ جنوداً اعتبروا إثر الهجوم في عداد المفقودين "عادوا جميعاً إلى ثكنتهم"، من دون أن يحدّد عددهم.

وأضاف أنّ هناك "عمليات تمشيط تجري حالياً للقبض على المهاجمين أو تحييدهم".

وكانت هذه القاعدة العسكرية نفسها تعرّضت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019 لهجوم أسفر عن مقتل 12 جندياً وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

ومنذ مطلع أيار/مايو تشهد منطقة ديفا بصورة مستمرة معارك عنيفة بين الجيش ومقاتلين إسلاميين متطرفين.

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