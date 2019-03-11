هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 06:00 م

أطفال يجمعون شظايا معدنية بعد تدمير التحالف بقيادة السعودية موقعا يقول إنه لتصنيع طائرات من دون طيار في 20 كانون الثاني/يناير 2019

قتل 12 طفلا وعشر نساء خلال اليومين الماضيين في عمليات قصف أصابت منازل مواطنين في محافظة حجة اليمنية الواقعة شمال غرب العاصمة صنعاء، بحسب ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان الاثنين.

كما أصيب بجروح في القصف في مديرية كشر في حجة 30 شخصا آخر، بينهم 14 طفلا تراوح أعمارهم بين عام و18 عاما، جرى نقل بعضهم إلى مستشفيات في صنعاء.

ولم يحدّد البيان الجهة المسؤولة عن القصف، لكن المتمردين الحوثيين اتّهموا عبر وسائل الاعلام الناطقة باسمهم التحالف العسكري بقيادة السعودية بشن غارات على المنطقة المستهدفة.

وقال المتحدث باسم "حكومة" المتمردين غير المعترف بها دوليا ضيف الله الشامي في بيان نشرته وكالة "سبأ" المتحدثة باسم الحوثيين إن التحالف "تعمّد (...) ارتكاب هذه المجزرة".

ولم يجب التحالف حتى الان على طلب وكالة فرانس برس توضيحات حول القصف.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وتخضع مناطق في حجة لسيطرة القوات الحكومية، بينما تقع مناطق اخرى تحت سيطرة المتمردين، بينها مديرية كشر.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قتل، بحسب الامم المتحدة، ثمانية مدنيين وأصيب 30 آخرون في قصف طاول مركزا للنازحين في حجة، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة.

وقالت لیز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانیة في الیمن، في بيان مكتبها الاثنين، إن القصف خلال اليومين الماضيين والذي أدى إلى مقتل الأطفال والنساء "مثير للغضب"، مضيفة "الأبرياء يقتلون في نزاع (...) يمكن حله".

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